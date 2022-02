In Essen brennt ein Wohnkomplex

Bei einem Großbrand in einem Wohnkomplex in der Innenstadt von Essen sind in der Nacht zum Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Nachrichtenagentur AFP am frühen Morgen, dass «drei Verletzte mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht» wurden. Der Brand sei nach wie vor nicht unter Kontrolle.

Die Einsatzkräfte wurden demnach von den riesigen Flammen am Zugang zum Gebäude behindert. Sie durchkämmten nach und nach die einzelnen Wohnungen auf der Suche nach möglichen weiteren Verletzten und Toten.

130 Einsatzkräfte

Dem Sprecher zufolge war um 02.15 Uhr Alarm ausgelöst worden. Es seien «alle verfügbaren Kräfte alarmiert» worden, die Feuerwehr war mit 130 Einsatzkräften vor Ort im Westviertel. Demnach brannte der gesamte Wohnblock mit rund 50 Wohnungen, die Feuerwehr ging von 100 Betroffenen aus. Wegen der Rauchs warnte die Feuerwehr Essen die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.

Die Bewohner des Wohnblocks wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie wurden zunächst in die Zentrale der Funke-Mediengruppe gebracht, bevor sie in Hörsälen der Universität untergebracht wurden.



(L'essentiel/AFP/chk)