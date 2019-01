Firma ließ Angestellte auf der Straße kriechen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Video schockiert China. Angestellte werden wie Tiere behandelt, und das in einem kommunistischen Staat. Offen ist, um welche Firma es sich konkret handelt. Sicher ist nur, dass das Video in Tengzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong aufgenommen wurden. Auf einer Straße, mitten im Berufsverkehr, spielten sich diese Szenen ab.

Als Strafe für ihr „Versagen" ließ der Arbeitergeber seine weiblichen Mitarbeiter kriechen - angeführt von einem Fahnenträger. Passanten filmten die menschenverachtenden Szenen mit und stellten sie ins Internet. Die Polizei wurde gerufen und stoppte die erniedrigenden Szenen sofort.

Toilettenwasser als Bestrafung

Im Netz wurde die Schließung der Firma gefordert. Es gab aber auch kritische Stimmen, den Angestellten wurde fehlendes Rückgrat unterstellt. «Wie konnten sie ihre Würde nur für Geld aufgeben?», fragt etwa ein User.

Allerdings ist das nicht der einzige Fall von erniedrigender Bestrafung von Mitarbeitern chinesischer Firmen, wie im Video gezeigt wird. So wurden in der Vergangenheit Angestellte auch dazu gezwungen, Toilettenwasser als Bestrafung zu trinken oder sich gegenseitig zu ohrfeigen.

