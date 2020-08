Surfer verprügelt Hai und rettet Ehefrau das Leben

Das Ehepaar machte am Samstagmorgen einen Surfausflug in Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales. Plötzlich wurde die Ehefrau von einem jungen Weißen Hai attackiert. Der knapp drei Meter lange Raubfisch biss der 35-Jährigen in das Bein und versuchte, sie vom Surfbrett zu ziehen.

Ihr Gatte griff sofort ein. Wie unter anderem die BBC berichtet, sprang er von seinem eigenen Surfbrett auf den Hai und schlug so lange auf ihn ein, bis dieser von seiner Frau abließ. «Er fing an auf den Hai einzuprügeln, weil der einfach nicht loslassen wollte», schildert ein Zeuge dem Daily Telegraph.

«Hätte jeder getan»

Nachdem der Hai die Frau schließlich losgelassen hatte, brachte der Mann seine Frau sicher an den Strand. Dort wurde sie medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Medienberichten zufolge sei die Verletzung am Bein zwar schwerwiegend, ihr Zustand aber stabil.

Ansgesprochen auf den Vorfall erklärte der Surfer, er habe nur «getan, was jeder in dem Augenblick getan hätte». «Der hat es wirklich drauf, das war echt heldenhaft», schildert Rettungsschwimmer Steven Pearce.

(L'essentiel/heute.at/wil)