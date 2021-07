Frau in Miami hortet Katzen und lässt sie verenden

In Florida ist eine Frau in einem extremen Fall von Animal Hoarding wegen Tierquälerei zu 364 Tagen Haft verurteilt worden. Die selbsternannte Tierretterin hatte Katzen auf der Straße eingesammelt und sie dann in ihrer Wohnung verhungern lassen. Die 56-Jährige bekannte sich schuldig und darf nun keine Tiere mehr halten, wie die Zeitung «Miami Herald» berichtete. «Sie müssen sich von Tierrettungs-Organisationen fernhalten», wies Bezirksrichter Alberto Milian die Angeklagte am Montag an.

Die Frau fütterte des Nachts streunende Katzen und Kater und begann, sie in ihre kleine Wohnung mitzunehmen. Nachbarn berichteten, sie hätten die Katzen oft am Fenster kratzen und schreien gehört, die Frau aber nie gesehen. Heftiger Gestank führte die Polizei schließlich vor drei Jahren zu der Wohnung.

«Tote Katzen über tote Katzen über tote Katzen»

Dort fanden die Ermittler laut dem Zeitungsbericht abgemagerte und unterernährte Katzen vor, zudem Knochen, die darauf hindeuteten, dass einige Katzen ihre Artgenossen auffraßen. Eine Ermittlerin sagte 2018 aus, sie habe «tote Katzen über tote Katzen über tote Katzen» gesehen. Allem Anschein nach seien sie bereits Monate zuvor gestorben gewesen. Es sei unmöglich, dass die Angeklagte davon nichts bemerkt habe.

In der Wohnung fanden die Ermittler auch jede Menge Tüten und Dosen mit Katzenfutter, mit dem die Angeklagte die Tiere aber nicht versorgte. «Ich kann kaum glauben, wie Menschen so grausam sein können», sagte der Richter. Die Katzen hätten gelitten. Die Angeklagte weinte und sagte: «Ich weiß, dass sie das taten.» Animal Hoarding gilt als krankhaftes Sammeln von Tieren.

(L'essentiel/DPA/kat)