Nackte Männer nach Flucht vor Hirsch gerettet

In Australien hat ein Hirsch zwei nackte Sonnenbader aufgeschreckt. Die Männer im Alter von 30 und 49 Jahren hätten sich am Sonntag an einem Strand südlich von Sydney ein Sonnenbad genommen. Als das Wildtier auftauchte, hätten sie vor dem Tier die Flucht in einen Nationalpark ergriffen, teilte die Polizei am Montag mit.

Dort hätten sie sich verlaufen und am Abend schließlich um Hilfe gerufen. Die Polizei habe unter anderem mit einem Flugzeug nach ihnen gesucht. Als sie die Männer schließlich fanden, sei der Jüngere nur mit einem Rucksack durch den Wald gegeistert, der Ältere sei «spärlich» bekleidet gewesen.

«Schwierig, gegen Idioten Gesetze zu erlassen»

Die beiden Männer aus Sydney hatten zudem gegen Ausgangsbeschränkungen wegen Corona verstoßen. Dafür musste jeder der beiden 1000 australische Dollar (rund 700 Euro) Strafe zahlen. «Die sollten sich schämen», kommentierte Mick Fuller, Polizeichef des Bundesstaats New South Wales. «Es ist klar, dass sie Menschen in Gefahr bringen, indem sie das Haus ohne triftigen Grund verlassen, sich dann im Nationalpark verlaufen und wichtige Mittel vom Betrieb des Gesundheitswesens ablenken.» Fuller fasste sein Urteil in klaren Worten zusammen: «Es ist schwierig, gegen Idioten Gesetze zu erlassen.»

In Australien ist derzeit Winter, es wird beizeiten dunkel und die Temperaturen in Otford in der Nähe des Nationalparks lagen am Sonntag zwischen drei und 19 Grad Celsius.

(L'essentiel/trx)