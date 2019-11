Sechs Personen bei Schüssen an High School verletzt

Mindestens sechs Personen wurden bei Schüssen an der Saugus High School in Santa Clarita im US-Bundesstaat Kalifornien am Donnerstag verletzt. Zwei Personen befinden sich im kritischen Zustand.

Fernsehaufnahmen zeigten Jugendliche, die mit erhobenen Händen hinter bewaffneten Polizisten herlaufen. Der Täter ist zurzeit auf der Flucht. Es soll sich um einen 15-jährigen Teenager handeln.

#SaugusHighShooting: We have received 2 patients in critical condition, 3 en route. We will provide updates as they become available. — Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) November 14, 2019

Die Polizei bitte die Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben.

#Breaking: There are at least seven victims injured following a shooting at Saugus High School in Santa Clarita. The search continues for the shooter. https://t.co/2RhxhgL4Bw — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 14, 2019

