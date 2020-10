Frau schickt Diebesgut wegen Fluch zurück

Eine 36-jährige kanadische Touristin hat im Jahre 2005 bei einem Besuch der archäologischen Stätte Pompeji ein paar «Souvenirs» mitgehen lassen. Nun, 15 Jahre später, schickte sie die gestohlenen Artefakte aus einem beunruhigenden Grund anonym zurück: Sie brachten ihr Unglück. Ein ungeheures Unglück wie sie in dem mitgeschickten Brief kundtut.

In dem Paket, das nach Pompeji zurückgeschickt wurde, befanden sich zwei Mosaikfliesen, Keramikfragmente, ein paar Teile einer Amphore. Und ein Brief in englischer Sprache, in dem die Frau die negativen Dinge erklärte, die sich ereignet hatten, seitdem sie die Artefakte gestohlen hatte, um sie mit nach Hause zu nehmen.

Schließlich bat sie um Verständnis und Vergebung und zeigte sich reumütig.

(L'essentiel/sm)