Torso von «Adam» wurde in der Themse entdeckt

Genau 20 Jahre nach dem Fund des Torsos eines kleinen Jungen in der Themse hat die Londoner Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Wer Hinweise zu dem grausigen Fund vom 21. September 2001 machen könne, solle «Mut beweisen», sich melden und zur Aufklärung des mutmaßlichen Verbrechens beitragen, hieß es am Dienstag in dem Aufruf.

Der Kinder-Torso war in Höhe der Tower Bridge aus der Themse geborgen worden. Die Ermittler gaben dem toten Jungen den Namen Adam und gingen davon aus, dass er Opfer eines Ritualmordes wurde.

Woher stammte der Junge?

Die Autopsie ergab, dass es sich um einen fünf oder sechs Jahre alten Jungen aus Nigeria handelte. Er starb demnach durch ein stumpfes Trauma am Hals. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge aus Nigeria zuerst nach Deutschland gebracht und von dort nach Großbritannien geschleust worden war. Ein Hinweis darauf war eine orangefarbene kurze Hose mit deutscher Waschanleitung, die zusammen mit dem Rumpf des Jungen gefunden wurde.

Wer war «Adam» in Wirklichkeit?

Ermittlungen von Scotland Yard hatten 2004 gezeigt, dass der richtige Name des Opfers Ikpomwosa gewesen sei. Eine Zeugin, Joyce Osagiede, hatte der Polizei erzählt, dass sie den Jungen an einen Mann namens Bawa abgegeben hatte. Doch da verlor sich die Spur wieder, denn Osagiede - inzwischen verstorben - litt unter psychischen Problemen. Sie gab bei jeder Aussage einen anderen Namen für den Jungen an. Bis heute ist das Rätsel um Adams Identität ungelöst.

Gibt oder gab es Verdächtige?

In dem mysteriösen Fall war eine Frau wegen Mordes festgenommen worden, sie wurde aber später freigelassen. Auch zwei Männer wurden vorübergehend wegen möglicher Beteiligung an Menschenhandel festgenommen.

Seit 2013 ein «Cold Case»

Seit 2013 ist die Untersuchung zu einem «Cold Case» geworden, in dem es keine wesentlichen neuen Ermittlungsansätze gibt. Bei dem Briten Aidan Minter, jenem Mann, der die Leiche im Londoner Fluss entdeckte, wurde eine akute posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.

«Es ist unglaublich traurig und frustrierend, dass der Mord an Adam unaufgeklärt bleibt», erklärte Chefermittlerin Kate Kieran in der Polizei-Mitteilung. «Wir sind uns bewusst, dass die Leute damals vielleicht nicht darüber sprechen wollten und Loyalität gegenüber der oder den beteiligten Personen empfunden haben.» 20 Jahre nach der Tat habe sich dies aber womöglich geändert.

Auch der damalige, mittlerweile pensionierte Chefermittler Nick Chalmers fühlt sich aufgrund der mangelnden Antworten zutiefst frustriert. «Das war ein unschuldiges kleines Kind. Es gibt Leute, die für seinen Tod verantwortlich sind und nicht zur Rechenschaft gezogen wurden», sagt er zur BBC. «Zwanzig Jahre später wünschte ich, wir wüssten die Identität von Adam - und seinen Eltern. In Wirklichkeit ist er ein vermisstes Kind aus einer Familie, die wahrscheinlich nicht weiß, dass er hier in London begraben ist.»

Mit Material von DPA und AFP.

(L'essentiel/Karin Leuthold)