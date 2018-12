Australier schwitzen bei 49,3 Grad

Eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen von über 49 Grad wird Australien voraussichtlich bis ins neue Jahr im Griff haben. Im südlichen Teil des Kontinents sei es derzeit bis zu 16 Grad Celsius heißer als gewöhnlich, erklärte das Wetteramt am Freitag.

Rekordtemperaturen wurden demnach in den südlichen Gebieten von vier Bundesstaaten sowie im Northern Territory gemessen. Am heißesten war es in der Kleinstadt Marble Bar im Bundesstaat Western Australia, dort erreichte das Thermometer am Donnerstag 49,3 Grad Celsius. In Großstädten wie etwa Sydney lagen die Temperaturen um die 40 Grad.

#Heatwave stretching from the interior of WA through to SE Australia have produced some very high temperatures over the past 3 days. Latest weather https://t.co/4W35o8i7wJ pic.twitter.com/yGVsjlMipO— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 28, 2018

Es gibt keine Abkühlung in den nächsten Tagen

Tausende Menschen suchten dort an den Stränden nach Abkühlung. Die Gesundheitsbehörden warnten vor hohen Ozon-Konzentrationen in der Luft und riefen die Menschen auf, sich möglichst nicht der extremen Hitze auszusetzen.

Im ganzen Land herrscht für die kommenden Tage ein Feuerverbot. Die Rettungsdienste sind wegen drohender Buschbrände im Alarmzustand. Nach Angaben des Wetterexperten Nick Neynens dürfte sich die Hitze bis ins neue Jahr halten. Der Wetterfrosch des Senders Sky News, Tom Saunders, doppelt nach: «Bis Mitte nächster Woche bleibt das so. Ich würde sogar sagen, dass es noch eine ganze volle Woche so heiß bleibt.»

Hohe Temperaturen, Dürre und Buschfeuer sind im australischen Sommer nichts Ungewöhnliches. Doch durch den Klimawandel steigt auch auf dem Kontinent die Zahl der extrem heißen Tage und schweren Brände. Zur Beruhigung aber: Am 2. Januar 1960 hatte das Thermometer am Flughafen Oodnadatta im Süden Australiens 50,7 Grad angezeigt - lange bevor das Thema Klimaerwärmung täglich Schlagzeilen machte.

(L'essentiel/kle/afp)