Israelische Firma arbeitet an Corona-​​Schluckimpfung

Schlucken statt spritzen: Wenn es nach dem israelisch-indischen Pharma-Unternehmen Oravax Medical Incorporation geht, liegt darin der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus. Es hat eine Corona-Impfung entwickelt, die in Form einer Pille eingenommen werden kann. Das berichtet die «Jerusalem Post».

Zwar befindet sich der Impfstoff erst in der Anfangsphase der klinischen Studien, der CEO von Oravax ist aber überzeugt vom Produkt: «Eine Corona-Impfung, die oral verabreicht werden kann, könnte verschiedene Hürden in der Verbreitung der Impfung abbauen», sagt Nadav Kidron. «Möglicherweise können die Leute die Impfung so selbständig zuhause vornehmen.»

«Auch gegen neue Varianten wirksam»

Das würde insbesondere dann hilfreich sein, wenn sich herausstellen sollte, dass man sich jährlich gegen das Coronavirus wird impfen lassen müssen – wie das beispielsweise bei der Grippe der Fall ist. Die Impfung von Oravax greift gleich drei Proteine des Virus an und «sollte daher auch gegen die neuen Corona-Varianten wirksam sein», sagt Kidron.

Weitere Vorteile der Impf-Pille bestehen darin, dass oral verabreichte Medikamente für gewöhnlich weniger Nebenwirkungen haben als solche, die gespritzt werden. Dazu können die Pillen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Oravax hofft deshalb, den Impfstoff auch in Afrika verteilen zu können, wo er sich als essentiell herausstellen könnte.

Erste klinische Studien will Oravax im zweiten Quartal 2021 durchführen. Das Unternehmen habe sich um entsprechende Zulassungen in den USA, Israel, Europa und Mexiko beworben, sagt Kidron.

