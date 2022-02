14-​​Jähriger soll kleinen Bruder erschossen haben

Unter dem Vorwurf der Tötung seines acht Jahre alten Bruders ist ein 14-Jähriger in Texas festgenommen worden. Der Jugendliche gab nach Behördenangaben einen tödlichen Schuss auf den Jungen ab. Wie der Sheriff des Bezirks Henderson, Botie Hillhouse, am Mittwoch erklärte, wurde der Zwischenfall am Samstagabend gemeldet. Als Einsatzkräfte an dem Haus etwa 16 Kilometer außerhalb von Athen eintrafen, leisteten Menschen dem auf einer Veranda liegenden Jungen bereits Erste Hilfe. Das Kind starb später in einem Krankenhaus in Dallas.

Zunächst wurde die Schusswunde auf eine verirrte Kugel aus einem nahe gelegenen Waldgebiet zurückgeführt. Die Ermittlungen und eine Autopsie hätten aber ergeben, dass diese Annahme falsch sei, sagte Hillhouse. Beweismittel und Zeugenaussagen hätten zur Festnahme des Bruders geführt. Die Brüder und ein weiterer Jugendlicher seien allein zu Hause gewesen, als der Schuss fiel.



