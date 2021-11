20-​​Meter-​​Wal strandet in Frankreichs Norden

Ein fast 20 Meter langer und 15 Tonnen schwerer Wal ist im Hafen von Calais in Nordfrankreich gestrandet. Wie der Sender France bleu am Sonntag berichtete, habe der Finnwal sich an Felsen verletzt und sei später verendet. Der örtliche Tierschutzbund sprach von einem Wal-Weibchen, das mit rund 30 Jahren am Ende des Lebens war.

«Zuerst dachten wir, wir könnten noch helfen», sagte Michel Charpentier vom Tierschutzbund. Doch nach einer Stunde sei das Tier schon tot gewesen. Der Körper des Wals wurde an Seilen festgebunden, um den Verkehr im Hafen nicht zu behindern. Am Montag soll er geborgen werden, damit eine Autopsie durchgeführt werden kann.

(L'essentiel/DPA/pme)