Erste Erkenntnisse zur Explosion in Leverkusen

Die Explosions- und Brandkatastrophe Ende Juli im Chemiepark Leverkusen mit sieben Toten ist womöglich durch eine chemische Reaktion des Abfalls in der Sondermüll-Verbrennungsanlage ausgelöst worden. Zu diesem Ergebnis kam ein Sachverständiger in einem ersten Zwischenbericht, wie die Bezirksregierung Köln am Montag mitteilte. Demnach hat vermutlich eine chemische Reaktion des Abfalls mit zunehmender Temperatur zu einem rapide ansteigenden Überdruck in einem Lagertank geführt.

Nachdem der Tank zerplatzt war, entzündete sich dem Bericht zufolge wahrscheinlich die entstandene Explosionswolke. Die Bezirksregierung hob aber hervor, bevor endgültige Schlussfolgerungen gezogen werden könnten, müssten weitere Untersuchungen abgewartet werden.

Bei der schweren Explosion mit einem anschließenden Großbrand waren am 27. Juli sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 31 Menschen verletzt. Laut Werksleitung ereignete sich die Explosion im Tanklager der Sondermüll-Verbrennungsanlage des Chemieparks, in der Produktionsrückstände der dort ansässigen Firmen gesammelt und entsorgt werden.

(L'essentiel/DPA/fur)