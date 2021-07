Die spanische Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag ein viertes Mitglied des «Menschenrudels» verhaftet, das für den Tod von Samuel Luiz in La Coruña im nordspanischen Galizien verantwortlich ist. Der Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren ist mit den drei anderen festgenommenen Tatverdächtigen befreundet.

In seinem Haus fanden die Polizisten und Polizistinnen das Handy des Opfers. Der Verhaftete wird nun des Totschlags und des Diebstahls beschuldigt. In den frühen Morgenstunden wurde der Mann befragt. Wie «El Mundo» berichtet, war er bis anhin der Einzige, der die Aussage nicht verweigerte. Der Inhalt seiner Aussage ist nicht bekannt.

Polizei schaut sich nun mehrere Stunden von Videomaterial an

Die Polizei versicherte von Anfang an, jedes einzelne Mitglied der Gruppe ausfindig zu machen, die in der Nacht auf Samstag den 24-jährigen Samuel zu Tode schlug. Das Opfer befand sich zusammen mit einer Freundin vor dem Eingang eines Nachtclubs und führte einen Videoanruf. Einer der Täter glaubte, von Samuel gefilmt zu werden. Er drohte: «Entweder hörst du auf zu filmen, oder ich bringe dich um, du Tunte.»

In ihren Ermittlungen untersucht die Polizei nun die Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras in der Distanz von 150 Metern, in der Samuel von der Gruppe gejagt und mit Fußtritten traktiert wurde. Auch die Handys aller Augenzeugen werden in die Ermittlungen einbezogen.

Freundin des Opfers gibt an, dass niemand Samuel half

Lina, die Freundin des Opfers, die während der Attacke dabei war, versichert gegenüber dem Sender Cadena Ser, dass es sich um einen homophoben Angriff gehandelt habe. «Ich sagte der Polizei, dass man alles andere ausschließen könne», sagt Lina. Der Fall sei für sie «glasklar».

Samuel habe sich zuerst gar nichts gedacht, als er verbal von dem Angreifer beleidigt wurde, erzählt die Augenzeugin. «Er hat gar nicht darauf geantwortet.» Dann ging alles sehr schnell. Samuel wurde ins Gesicht geschlagen und der Angreifer verließ den Tatort - um wenig später mit rund zwölf weiteren Personen zurückzukehren. Alle zusammen gingen dann auf Samuel los, während sie ihn anschrien: «Du Schwuchtel, du Hurensohn.»

Lina rief um Hilfe, doch außer einem jungen Mann seien alle einfach dort gestanden, sagt sie. Erst als Samuel bewusstlos am Boden gelegen habe, hätte der Mob von ihm gelassen. Eine Ambulanz brachte Samuel ins Krankenhaus, wo er verstarb.

