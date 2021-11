Person drohte Brücken zu sprengen

Eine anonyme Anschlagsdrohung gegen Brücken auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt haben am Montag einen Polizeieinsatz ausgelöst. «Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte sehr zeitnah von einer fehlenden Ernsthaftigkeit ausgegangen werden», teilte die Polizeiinspektion Halle gegen Mittag mit. Die Brückenbauwerke in dem betreffenden Bereich bei Halle seien «sehr eingehend» geprüft worden. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit habe nicht bestanden.

An dem mehrstündigen Einsatz waren demnach zahlreiche Kräfte der Landespolizei Sachsen-Anhalt beteiligt. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.





(L'essentiel/AFP/dmo)