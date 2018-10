20 Tote nach Unfall mit Hochzeits-​​Limousine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem katastrophalen Verkehrsunfall sind in den USA 20 Menschen getötet worden. Eine «Stretch Limo» – eine auf mehrere Meter verlängerte Luxuslimousine – stieß nach Behördenangaben vom Sonntag im Bundesstaat New York mit einem anderen Auto zusammen und raste dann in eine Gruppe von Passanten vor einem Ladengeschäft. Augenzeugen berichteten von einem Bild des Schreckens.

Die Insassen der Stretch Limo seien unterwegs zu einer Hochzeitsfeier gewesen, sagte ein Augenzeuge der Lokalzeitung «Albany Times Union». Der Zeuge zeigte sich absolut schockiert: «Es ist schrecklich, schrecklich, schrecklich.»

At least 20 people are dead following a limo crash in upstate New York, a police spokesperson confirms https://t.co/rXOmilR0r3 pic.twitter.com/TD8npwRM6I— CNN Breaking News (@cnnbrk) 7. Oktober 2018

Wie viele der Toten Autoinsassen und wie viele von ihnen Passanten waren, war zunächst nicht klar. Die «Albany Times Union» zitierte Augenzeugen, die davon berichteten, dass vor dem Ladengeschäft mehrere Leichen am Boden gelegen hätten.

Beliebter Haltepunkt für Touristen

Der Unfall ereignete sich am Samstag im Landkreis Schoharie in der Nähe von New Yorks Hauptstadt Albany. Lokalmedien zitierten Polizeiangaben, wonach die Limousine offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Tragödie spielte sich vor einem Geschäft der Kette Apple Barrel ab. Die Läden dieser Kette verkaufen rustikale Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte. Häufig sind sie an Landstraßen gelegen und ein beliebter Haltepunkt für Touristen. Das Geschäft sprach in einer Botschaft auf Facebook von einem «grauenhaften Unfall».

Großer Rettungseinsatz: Aufnahmen vom 7. Oktober 2018. (Video: WRGB via AP)

(L'essentiel/scl/afp)