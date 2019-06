Gigantische Cannabis-​​Plantage bei Athen entdeckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf eine überdimensionale Cannabis-Plantage sind griechische Drogenfahnder in der Nähe der Hauptstadt Athen gestoßen. Auf der Plantage haben sich 13.000 Pflanzen befunden, hieß es seitens der Polizei.

Die Ernte hätte den Betreibern sechs Millionen Euro eingebracht, so ein Polizeisprecher, der vom «größten Fund aller Zeiten» sprach.

Griechenland ist Cannabis-Hochburg

Die Polizei nahm sechs mutmaßliche Betreiber der Anlage fest und stellte zudem auch mehrere Schusswaffen sicher. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine Drogenbande, der Personen aus Griechenland und Albanien angehören.

Albanien und Griechenland gelten als Cannabis-Hochburgen. In den beiden Ländern wird so viel Cannabis angebaut, wie sonst nirgendwo in Europa.

(L'essentiel/mr)