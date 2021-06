Erster Patient erhält Impfstoff gegen Krebs

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech ist als Entwickler einer Corona-Impfung wohl weltberühmt. Auf der Basis der mRNA-Technologie forscht deren Team derzeit an einem weiteren Impfstoff gegen Krebs. Der erste Patient hat jetzt das Mittel verabreicht bekommen, vermeldet «Business Insider».

Das Krebsmittel mit der Bezeichnung BNT111 befindet sich derzeit in der Testphase zwei. An dieser nehmen 120 Personen teil, die an inoperablen Melanomen (schwarzer Hautkrebs) erkrankt sind. Die Idee hinter dieser Forschung ist: Durch den verabreichten Impfstoff soll der Körper – wie bei der Corona-Impfung – lernen, wie er die krankheitserregenden Zellen erkennen und bekämpfen kann.

Große Bedrohung für globale Gesundheit

Die Vision des Unternehmens ist es, die körpereigenen Abwehrmechanismen gegen Krebs und Infektionskrankheiten zu nutzen. «Wir dürfen nicht vergessen, dass Krebserkrankungen ebenfalls eine große Bedrohung für die globale Gesundheit darstellen, die sogar weitaus schlimmer ist als die derzeitige Pandemie», sagt Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci in einer Medienmitteilung.

Vorerst durchläuft das Krebsmittel die Testphase zwei und die Ergebnisse werden zeigen, ob diese Methode bessere Resultate erzielen wird als die herkömmlichen Behandlungen. Doch eine erste Testphase zeigte, dass die Probanden das Mittel gut vertragen haben und darauf ansprachen.

