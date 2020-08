Gluthitze im Death Valley – 54,4 Grad gemessen

Am Sonntag sind im kalifornischen Death Valley 54,4 Grad gemessen worden, wie der US-Wetterdienst auf Twitter meldet. Die Temperatur wurde in der Nähe des Besucherzentrums Furnace Creek gemessen. Noch wurde die Temperatur aber nicht offiziell bestätigt. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) will die Messung nun überprüfen.

Doch die 54,4 Grad sind bei weitem nicht die höchste Temperatur, die jemals gemessen wurde – zumindest offiziell. So beispielsweise am 10. Juli 1953 im Death Valley in Kalifornien: Damals wurden 56,7 Grad gemessen. Ebenfalls heiß wurde es im tunesischen Kebili, wo 1931 55 Grad gemessen wurden. Diese älteren Daten gelten bei Experten heutzutage aber nicht als einwandfrei und werden daher nicht zu den Hitzerekorden gezählt.

Detaillierte Analysen von Wetterextremen

Auch sonst wurden auf der Erde bereits höhere Temperaturen gemessen. Bei diesen handelte es sich aber stets um Bodentemperaturen, während die Hitzerekorde bei Lufttemperatur gemessen werden. So wurde beispielsweise 1915 die Bodentemperatur im Death Valley auf 71,5 Grad Celsius gemessen. Die Lufttemperatur betrug dabei aber nur 42,5 Grad Celsius, wie die Nasa bekannt gab.

Die neuen Messungen helfen laut WMO-Experte Randall Cerveny dabei, detaillierte Analysen von Wetterextremen durchzuführen und liefern ebenfalls solide Grundlagen für Studien zur Zuordnung von Extremen zum Klimawandel.

