Neuseeland fordert mehr Kreativität von Influencern

Das neuseeländische Tourismusbüro hat die Nase voll von Influencern. Oder besser gesagt, von den Fotos, die täglich Hunderte Touristen auf ihre Social-Media-Accounts hochladen, die mehr oder weniger immer an den gleichen Orten gemacht werden und auch relativ gleich aussehen. In einer neuen Werbekampagne hält die Tourismusbehörde die Gäste an, «origineller» zu werden und «klischeehafte Szenen» zu vermeiden.

Für die Kampagne engagierte das Amt den bekannten Komiker Tom Sainsbury. In einem zweieinhalb minütigen Clip spielt er einen Ranger des «Social Observation Squad», der Touristen davon abhält, Bilder im Influencer-Stil zu machen.

Neuseeland will, dass Touristen «etwas Neues» ausprobieren

So rennt der Beamte von einer Location zur nächsten und hält Menschen an, keine Bilder zu machen, wie etwa den «Hot Tub Backshot» oder den «Summit Spreadeagle». Auf ersteren lässt sich die Person in einem warmen Hot Tub abbilden, während sie verträumt zum Horizont blickt. Beim «Summit Spreadeagle» posiert die Person mit gestreckten Armen auf dem Gipfel eines Berges. «Das habe ich alles schon einmal gesehen. Das haben wir alle», sagt Komiker Sainsbury im Video.

Er fordert die Touristen auf, «etwas Neues» auszuprobieren. «Genießt eine Fahrradtour durch einen Weinbau», schlägt er einem Pärchen vor. «Es gibt in Neuseeland so viele unglaubliche Dinge zu tun, die über die sozialen Trends hinausgehen», sagte Bjoern Spreitzer, Direktor von Tourism NZ, gegenüber dem Portal Stuff.

Unter den Touristen gehören Landschaften wie Roys Peak oder der Baum im Wanaka-See zu den beliebtesten Ausflugszielen. Meistens landen dann sehr viele, sehr ähnliche Bilder auf Insta. Im 2018 war ein Bild viral gegangen, das eine Menschenschlange auf dem Gipfel des Roys Peak zeigte, die darauf wartete, den begehrten «Summit Spreadeagle» zu machen.

The social media queue pic.twitter.com/hRj6kBXypS — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 25, 2018

(L'essentiel/Karin Leuthold)