Diese Autobahn pfeift aus dem letzten Loch

In der Ostsee-Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern klafft seit einigen Monaten ein riesiges Loch. Ein Teilstück der wichtigen Verbindung im Nordosten Deutschlands war vergangenen Herbst abgesackt – und seitdem wird die Bruchstelle in der Nähe von Tribsees immer größer. Nach Angaben des NDR ist die Fahrbahn der A20 bereits auf einer Länge von 95 Metern eingesackt, vergangenen September war das Loch noch um die Hälfte kürzer.

Ursache für die Probleme sollen Fehlkalkulationen und ein Torf-Vorkommen unter der Fernstraße sein. Bis die Autobahn instand gesetzt ist, wird es noch dauern: Erst in drei Jahren werde eine Wiedereröffnung möglich sein, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Schwerin. In beiden Fahrtrichtungen ist eine Umleitung eingerichtet. Staus und längere Fahrzeiten könnten viele Ostsee-Feriengäste abschrecken, fürchten Touristiker.

(jt/L'essentiel)