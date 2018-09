Schwede ist nach dem Haarefärben übel entstellt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine neue Haarfarbe ist nicht immer eine gute Idee. Erst recht nicht, wenn man erst nach dem Färben merkt, dass einem der neue Ton nicht steht. Doch darüber dürfte ein junger Schwede nur müde lächeln.

Denn nachdem er die Farbe auf seinem Haar aufgetragen hatte, schwoll der obere Teil seines Kopfs stark an. So sehr, dass es aussah, als würde er einen Helm tragen – und zwar unter Kopfhaut und Haaren.

Freundin postete Fotos

In Sorge darüber, was da mit seinem Kopf passierte, suchte der Mann das Krankenhaus auf. Dort erfuhr er, dass er gegen das benutzte Haarfärbemittel allergisch ist. Verantwortlich für die Schwellung sei das angesammelte Entzündungswasser im Gewebe, so die Ärzte.

Dass das Leid des Schweden bekannt wurde, verdankt er seiner Kollegin, die Vorher-nachher-Fotos ihres Kumpels auf Twitter teilte:

Min klasskompis skulle färgs håret, han insåg att han var allergisk mot hårfärg. BÄSTA JAG SETT pic.twitter.com/Z1w8odFwXQ— Stina Jörnvik (@stinajornvik) 12. September 2018

Stina Jörnviks Tweet wurde knapp 3000-mal geteilt und ordentlich kommentiert – auch mit Fotos anderer Menschen, die ein Haarfärbemittel nicht vertragen hatten (siehe Bildstrecke). Andere zeigten, an wen sie die Schwellungen erinnerte:

Birth of a villian pic.twitter.com/LZm2oDalCI— ???? Lord Swagface ❤️???????????????? (@Tuve) 14. September 2018

(L'essentiel/heute.at/fee)