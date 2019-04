Burger King sorgt mit Clip für Rassismus-​​Eklat

In dem Video, das gerade um die Welt geht und von mehr als 2,7 Millionen Usern in den Sozialen Medien angeschaut wurde, waren Männer und Frauen zu sehen, die vergeblich versuchen den neuen «Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger» mit übergroßen Stäbchen zu essen (siehe Video).

Der Clip wurde auf der neuseeländischen Instagram-Seite des Unternehmens gepostet, nach den Rassismus-Vorwürfen aber schnell wieder gelöscht. Burger King entschuldigte sich zudem, die vermittelte Botschaft würde in keinster Weise die Werte des Unternehmens widerspiegeln.

«Ich habe die Nase voll von diesem Rassismus. Auch von dieser Art, die sich über verschiedene Kulturen lächerlich macht», beschwerte sich Userin Maria Mo. Ihre Meldung ging viral, wurde rund um den Globus geteilt.

Immer wieder ein Thema...

Auch Dolce und Gabbana stand wegen einer ähnlichen Werbeanzeige schon einmal in der Kritik: ein asiatisches Testimonial wurde dabei gezeigt, wie es mit Stäbchen Pizza aß.

Auch das weltberühmte italienische Modeunternehmen entschuldigte sich nach einem mächtigen Shitstorm und löschte den Werbefilm daraufhin.

Burger King New Zealand is under fire for an ad "mocking" Asian culture. Are brands deliberately being provocative for a little publicity? pic.twitter.com/iH8zv7L7Xk