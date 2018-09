Leichenfest könnte Grund für Pest sein

Partystimmung, Freudentaumel, Tanzmusik: Einmal alle sieben Jahre können Familien in Madagaskar ein ungewöhnliches Fest feiern. Beim «Famadihana», was wörtlich soviel wie «Umdrehen der Knochen» bedeutet, werden die Gebeine der Vorfahren exhumiert, zur Schau gestellt und feierlich wieder in frische Leichentücher eingewickelt. Für viele Menschen in Madagaskar ist es das wichtigste Ritual der Ahnenverehrung, für Kritiker ein Zeichen von Aberglaube und Heidentum. Für Forscher ein besorgniserregener Brauch, der der Grund dafür sein könnte, dass auf der Insel vor der Südostküste Afrikas nach wie vor die Pest zu finden ist.

Die «Razana», wie die Ahnen genannt werden, werden in Madagaskar wie Heilige verehrt, sie wachen über die Nachfahren, deswegen wird regelmäßig um ihren Segen und ihren Schutz gebeten. Experten schätzen, dass es landesweit jährlich mindestens Hunderte, vermutlich Tausende solcher Zeremonien gibt. Obwohl dabei oft zu Lebzeiten innig geliebte Familienmitglieder exhumiert werden, ist Trauer Tabu. Trauern, Weinen – oder gar mit anderen Familienmitgliedern streiten – gelten als schlechtes Omen.

Pesttote werden nicht richtig bestattet

Die katholische Kirche hat sich in Madagaskar mit dem Ahnenkult arrangiert, denn die Verehrung von Heiligen hat dort schon immer eine große Rolle gespielt. Bei Protestanten und Evangelikalen hingegen wird der Brauch abgelehnt. Viele halten daran fest, weil sie fürchten, die Ahnen könnten ihnen sonst zürnen. Insgesamt scheint die Tradition der «Famadihana» aber auf dem Rückzug. Mehr und mehr Menschen leben in Städten und sehen das Ritual als ein kostspieliges Relikt früherer Generationen, klagen Experten.

Einen dunklen Schatten auf die «Famadihana» wirft die in Madagaskar noch immer nicht ausgerottete Pest. Manche Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mutmaßen, das Ritual spiele eine Rolle bei der Verbreitung des Pest-Bakteriums, denn rund um die Zeremonien kommt es immer wieder zu Pest-Ausbrüchen. Pesttote müssen mit einer Chlorlösung gewaschen und mit Kalk eingerieben werden. Sie dürfen nicht in der Familiengruft beerdigt werden, sondern müssen weit weg von Friedhöfen vergraben werden. Für die auf Ahnenverehrung fixierten Angehörigen bedeutet das zusätzlichen Schmerz, deswegen wird die Regel wohl nicht immer beachtet.

