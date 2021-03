Familie campiert mit Kind an instabiler Klippe

Der Campingausflug einer britischen Familie rief am Samstag in North Yorkshire die Küstenwache auf den Plan. Ein Wanderer hatte sie alarmiert, nachdem er ein Zelt entdeckt hatte, das gefährlich nah am Rande einer Klippe stand. Dies berichtet der «Independent».

Unmittelbar neben dem Zelt ging es rund 85 Meter in die Tiefe. Zudem ist der Untergrund instabil – Teile der Klippe haben sich bereits gelöst. Rettungsteams wiesen die Camper auf grundlegende Sicherheitsregeln hin. Die beiden Erwachsenen schienen «die Gefahr nicht bemerkt» zu haben, heißt es bei der Küstenwache.

«Die Familie befand sich in einer äußerst prekären Lage und hatte keine Ahnung, in welche Gefahr sie sich begeben hatte. Die Ränder der Klippen sind instabil und immer wieder brechen Teile davon ab – wie auch Erdrutsche zuletzt gezeigt haben», sagte ein Offizier der Küstenwache.

Im Januar hatte sich nach einem Sturm am Cleveland Way ein größerer Erdrutsch ereignet. Auch der Fußweg wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Die Küstenwache rät Wanderern, sich vom Rande der Klippen fernzuhalten.

