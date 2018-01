Das fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Suche nach illegalen Waffen haben Polizisten in einem Haus in St. Petersburg eine unerwartete Bekanntschaft gemacht: Sie stießen im Keller auf ein zwei Meter langes Krokodil, wie das Nachrichtenportal Fontanka.ru berichtete.

Bei der Hausdurchsuchung am Donnerstag gingen die Beamten in den Keller und entdeckten dort das Tier in einem kleinen Wasserbecken im Betonboden. Der 40-jährige Besitzer des Hauses erklärte, er habe das Krokodil vor mehreren Jahren erhalten.

Wohin mit dem Tier?

Die Behörden waren im vergangenen November auf den Mann mit Kontakten zur rechtsextremen Szene aufmerksam geworden. Der Verdächtige sei daran beteiligt gewesen, historische Schlachten mit alten Uniformen und antiken Waffen nachzustellen.

Was mit dem Krokodil jetzt passiert, ist unklar. Laut der BBC weigert sich der lokale Zoo, das Tier aufzunehmen. Sie hätten keinen Platz dafür, lautete die Begründung.

Auch in London gab es einen überraschenden Fund

Apropos Überraschungen: Ähnlich wie den russischen Polizisten erging es am Freitag auch einer Bauarbeiter-Crew im Londoner Buckingham-Palast. Wie die Daily Mail berichtet, seien die Männer mit Renovationsarbeiten in Zimmern der Residenz der britischen Königsfamilie beschäftigt gewesen. Beim Heben eines alten Holzfußbodens hätten sie Zeitungsausschnitte von 1889 sowie leere Zigarettenschachteln aus den 40er- und 50er-Jahren gefunden.

Der Buckingham Palace wird seit April 2017 umgebaut: Dabei sollen zehntausende Meter Wasserleitungen ersetzt, rund 6500 Steckdosen ausgetauscht und 500 Sanitäranlagen erneuert werden. Kostenpunkt: 369 Millionen britische Pfund, umgerechnet etwa 400 Millionen Euro. Die gesamten Renovierungsarbeiten werden bis 2027 dauern.

Wie das Königshaus auf seinem Twitter-Account mitteilte, stammt der Zeitungsfetzen von einem Artikel im Evening Standard, einer kostenlosen Zeitung aus London, die seit 1827 erscheint.

(L'essentiel/kle)