Zweiköpfige Schlange verblüfft Besucher

Noch bis zum 3. März 2019 können Klein und Groß am Genfersee in der Schweiz mehr als 250 lebende Reptilien bestaunen. Auf über 1500 Quadratmetern werden an der größten Reptilienmesse Europas Eidechsen, Schildkröten, Frösche und auch eine zweiköpfige Schlange präsentiert.

Der Name der Königsnatter: «Tom & Jerry».

(L'essentiel/dmo/sda)