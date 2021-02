30.000 Fans feiern bei «Six60»-​​Open-​​Air-​​Konzert

Gut gelaunt, ausgelassen, ohne Maske und dicht gedrängt: So feierten 30.000 Zuschauer im ausverkauften Sky Stadium in Wellington sich und die selbsternannte größte Live-Band der Welt, Six60. Es war das bisher größte Open-Air-Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie.

Das Konzert gehört zu einer Reihe von Live-Veranstaltungen der Fusion-Rockband in Neuseeland. Six60 gab bereits vier Konzerte von ähnlicher Größe, wie «RollingStone» schreibt. Der letzte Gig findet am 27. Februar in Hamilton statt. Möglich sind die Großveranstaltungen, weil die Corona-Situation in Neuseeland vergleichsweise entspannt ist. Wochenlang wurden keine neuen lokalen Übertragungen des Virus registriert.

Britische Variante nachgewiesen

Jedoch wurde in Neuseeland jetzt auch zum ersten Mal die ansteckendere Corona-Variante aus Großbritannien nachgewiesen. Zwei von drei in der größten Stadt Auckland registrierten Infektionen gingen auf die Mutante zurück, teilte das neuseeländische Gesundheitsministerium am Montag mit. Das Ergebnis einer Sequenzierung des Erregers bei dem dritten Infektionsfall stehe noch aus. Wegen der Entdeckung der Fälle am Sonntag hatte Premierministerin Jacinda Ardern einen dreitägigen Lockdown für Auckland angeordnet.

Bisher sei kein Zusammenhang zwischen den auf der Mutante basierenden Infektionsfällen und anderen Corona-Fällen in Neuseeland festgestellt worden, erklärte das Gesundheitsministerium. Alle drei Infizierten gehören demnach derselben Familie an. In ihrem direkten Umfeld wurden zunächst keine weiteren Ansteckungsfälle gefunden. Wie die Variante nach Neuseeland kam, ist den Behörden zufolge noch unklar.

Nachdem am Dienstag, dem zweiten Tag in Folge, keine neuen Ansteckungen festgestellt wurden, wuchsen die Hoffnungen, dass die Restriktionen am Mittwoch aufgehoben werden könnten. Ein endgültiger Entscheid hänge von der Entwicklung in den nächsten 24 Stunden ab, sagte der für den Einsatz gegen Corona zuständige Minister Chris Hipkins.

(L'essentiel/dmo/AFP/DPA)