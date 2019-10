Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Stadt Kansas City im US-Bundesstaat Kansas wurden am frühen Sonntagmorgen in einer Bar vier Menschen erschossen und mindestens fünf weitere verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln, die noch immer auf der Flucht sind.

Wie der Nachrichtensender ABC berichtet, ereignete sich der Vorfall in der «Tequila KC Bar», zu der nur ausgewählte Mitglieder Zutritt haben. «Die beiden Männer kamen zur Tür herein und begannen ohne Vorwarnung drauflos zu schießen», so ein Polizist gegenüber dem Nachrichtensender.

Zu diesem Zeitpunkt hätten sich in dem Lokal mindestens 40 Personen – mit vorwiegend lateinamerikanischen Wurzeln –aufgehalten. Laut dem Polizeisprecher gehen die Ermittler derzeit aber nicht von einem rassistisch motivierten Angriff aus.

Junger Vater unter Todesopfern

Zu den Todesopfern soll auch der 29-jährige Neffe von Juan Ramirez zählen. Ermittler sollen dem Mann erzählt haben, dass es in der Bar vor der Schießerei zu einem Streit gekommen sei. Einer der darin involvierten habe die Bar daraufhin verlassen und sei danach mit einer Waffe zurückgekommen und habe das Feuer eröffnet. Gegenüber US-Medien erzählt Ramirez, dass er nicht glaubt, dass sein Neffe, Vater von zwei kleinen Kindern, etwas mit dem Streit zu tun hatte. «Wir stehen noch immer unter Schock», so Ramirez.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave.— KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019

Die Verletzten sind laut Polizeiangaben in stabilem Zustand. Die Opfer seien noch nicht identifiziert.

Am Tatort wurden Patronenhülsen einer Handfeuerwaffe gefunden. Ermittler suchen derzeit nach Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung.

