Flugzeug fängt kurz nach Start Feuer

Es ist der Horror für jeden Flugzeugpassagier: Wenn man kurz nach dem Start aus dem kleinen, ovalen Fenster der Flugzeugkabine blickt und anstatt einer vorbeiziehenden Landschaft Flammen unter dem Flügel der Maschine hervorzischen sieht.

Genau das mussten die 151 Reisenden des Fluges CM 358, der vergangenen Donnerstag in Panama City gestartet ist, am eigenen Leib erfahren. Weil ein Vogel beim Start ins rechte Triebwerk geflogen ist, geriet dieses kurz darauf in Brand.

Anstatt wie geplant nach Guatemala zu fliegen, musste die Maschine deshalb 15 Minuten nach dem Start wieder am Flughafen Tocumen landen, das bestätigt Panamas nationale Airline Copa gegenüber lokalen Medien.

Der Airline zufolge hätten die Passagiere aber zu keiner Zeit in Gefahr geschwebt: «Unsere Piloten sind in der Lage, solche Situationen zu meistern», ließ Copa Airlines verlauten.

Die Zivilluftfahrtbehörde von Panama bestätigte den Vorfall auf Twitter:

#AACinforma Incidente en el despegue de aeronave en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la cual retorna sin novedad a la terminal.— Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (@aacivilpty) January 31, 2019

