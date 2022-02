Kind sitzt seit zwei Tagen in Brunnen fest

In der Provinz Sabul im Süden Afghanistans ist ein neun Jahre alter Junge seit mindestens zwei Tagen in einem Brunnen gefangen. Das bestätigten zwei Vertreter der regierenden militant-islamistischen Taliban am Donnerstag.

In einem der Videos ist zu hören, wie der Vater dem Kind Mut zuspricht. «Geht es dir gut, mein Sohn? Sprich mit mir und weine nicht, wir arbeiten daran, dich herauszuholen», sagt er.

Die Behörden arbeiten seit zwei Tagen mit Hochdruck daran, zu dem Jungen vordringen zu können. Bisher seien aber vier Rettungsversuche fehlgeschlagen.

Offenbar vermeldete ein Bagger im Einsatz technische Probleme, es müsse aus der Nachbarprovinz Kandahar Ersatz hergeschafft werden. Auch die Dorfbewohnerinnen und -bewohner versuchten es mit verschiedenen Geräten, seien bisher aber noch nicht erfolgreich gewesen, hieß es weiter.

Heideri sei im Vergleich zu Mittwoch schwächer, aber die Rettungskräfte könnten weiter seine Stimme hören.

Der Neunjährige sei mit Wasser und etwas Essen versorgt worden. Die Rettungsarbeiten würden dadurch erschwert, dass der Brunnen generell sehr eng sei, eine leichte Kurve habe und auch ein größerer Stein den Zugang blockiere. Wo und in welchen räumlichen Verhältnissen genau Heideri im Brunnen feststeckt, ist nicht genau bekannt. Je nach Quelle ist von einer Tiefe von 15 bis 26 Meter die Rede. Er habe kleinere Verletzungen erlitten. Ambulanzen seien vor Ort. Es werde unter anderem versucht, ein zweites Loch schräg zum Brunnen zu graben, um zu dem Kind vorzudringen.

Unter dem Hashtag «Rettet den afghanischen Rayan» hofft das ganze Land, dass Heideri gerettet werden kann. Der Fall erinnert an den fünfjährigen Rayan, der Anfang Februar in Marokko in einen 32 Meter tiefen ausgetrockneten Brunnenschacht gestürzt war. Nach fünf Tagen konnte das Kind nur noch tot geborgen werden. Das Schicksal des kleinen Rayan hatte weltweit große Anteilnahme ausgelöst.

