Super-​​Kot kann schwere Krankheiten lindern

Eine Stuhltransplantation (siehe Box) kann bei verschiedenen Darmerkrankungen Linderung bringen. Eine Wirkung zeigt sie auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Diabetes 2 – wenn auch keine so deutliche. Neuseeländische Forscher haben nun aber gezeigt, dass bei entsprechender Stuhlqualität auch für diese Krankheiten Hoffnung besteht.

Bildstrecken Elf Tipps gegen Erkältungen Sieben unheimliche Krankenhäuser und Psychiatrien Das hilft bei Sonnenbrand So läuft eine Stuhltransplantation ab



Bei einer Stuhltransplantation wird der Kot einer gesunden Person in den Darm einer kranken übertragen. Der Stuhl des gesunden Spenders wird dafür in der Regel mit physiologischer Kochsalzlösung vermischt und die Mischung grob gefiltert. Die dabei entstandene Lösung wird dann durch einen Einlauf oder während einer Darmspiegelung in den Dickdarm des Empfängers eingebracht oder aber durch eine Sonde in den Zwölffingerdarm gespritzt.

Bei einer Stuhltransplantation wird der Kot von einem gesunden Spender in den Darm eines Patienten injiziert. Im Anschluss sollen dann Bakterienstämme entstehen, die für eine gesunde, neue Darmflora sorgen sollen. Dieses Verfahren findet schon seit den 1950er Jahren Anwendung, eine positive Wirkung auf bestimmte Krankheiten wurde lange angenommen.

Manche Menschen haben «Super-Kot»

Die Forscher der University of Auckland haben dies jetzt untersucht und herausgefunden, dass einige Menschen sogar über einen regelrechten Superkot verfügen. Dieser verbessere die Darmflora und heile sogar manche Krankheiten. Auch die Idee des «Super-Stuhls» gibt es schon eine ganze Weile, die Studie aus Auckland ist allerdings die erste, die einen klaren Zusammenhang feststellen konnte.

«Bei der Transplantation von ‹Super-Kot› sehen wir eine doppelt so hohe Genesungsrate als beim Durchschnitt», sagt Justin O'Sullivan von der University of Auckland. Der Super-Kot könne sogar Krankheiten wie Diabetes Typ II positiv beeinflussen. In Zukunft könnte menschlicher Kot also Teil einer effektiven Therapie werden.

(L'essentiel/jcg)