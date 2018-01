Sushi-​​Fan zieht riesigen Bandwurm aus seinem Darm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alle Sushi-Fans sollten jetzt lieber nicht weiterlesen - sonst könnte der nächste Happen etwas unappetitlicher werden. Ein Mann aus Kalifornien konnte die Finger nicht von rohen Lachs lassen. Seien Leibspeise gönnte er sich mehrmals in der Woche. Doch dann machte er eine sehr ekelhafte Erfahrung.

Nach einem Mahl begab sich der US-Amerikaner auf die Toilette. Doch aus «business as usual» wurde dieses Mal nichts. Denn plötzlich merkte der Mann, dass etwas aus seinem Darm baumelte. Als er den ersten Schock überwunden hatte («Ich dachte zuerst, es wären Eingeweide»), zog der Mann daran. Und fix flutschte ein Bandwurm mit einer stolzen Länge von 1,70 Meter aus seinem Allerwertesten.

Der Mann wickelte den Parasit in Klopapier und fuhr in die Notaufnahme. Dort erzählte er dem Arzt Dr. Kenny Banh seine Geschichte. Dieser berichtet nun in seinem Podcast «This won't hurt a bit» von dem ungewöhnlichen Vorfall. Mit Hilfe von Abführmittel wurde der 30-Jährige auch den Rest seinen heimlichen Gastes los. Ob er dennoch weiter Sushi isst, darf bezweifelt werden.

(hej/L'essentiel)