Tränengas gegen Frauen-​​Proteste in Istanbul

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen in Istanbul hat die türkische Polizei Tränengas gegen Demonstrantinnen eingesetzt. Die Polizei löste den Protest auf der zentralen Einkaufstraße Istiklal damit am Montag auf, wie auf Videobildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten.

Zuvor hatten Hunderte friedlich zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem. Nach Angaben der Plattform «Wir werden Frauenmorde stoppen» wurden im vergangenen Jahr 440 Frauen von Männern getötet – in mehr als einem Viertel der Fälle waren die Ehepartner die Täter.

(L'essentiel/dpa)