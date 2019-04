Lufthansa-​​Jumbo bricht Flug nach São Paulo ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Technische Probleme haben ein Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach São Paulo zur Umkehr gezwungen. Die Maschine des Typs 747-830 der Lufthansa überflog die Schweiz und landete nach zwei Stunden in der Luft am frühen Dienstagmorgen wieder in Frankfurt.

Lufthansa flight #LH506 from Frankfurt to Sao Paulo is declaring a general emergency and has turned around over France https://t.co/rvGyGFZox1pic.twitter.com/yhHXcQxgdc– International Flight Network (@FlightIntl) 8. April 2019

Der Jumbo sollte anschließend technisch geprüft werden, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Die 284 Passagiere sollten in Hotels untergebracht werden. Am Dienstagvormittag soll die Reise in die brasilianische Millionenmetropole erneut gestartet werden.

Die Maschine des Flugs LH506 war bereits über Lyon in Frankreich, ehe der Pilot laut dem Aviatikportal Airlive einen allgemeinen Notruf wegen möglichen Rauchs im Frachtraum absetzte. Das Flugzeug drehte um und flog über die Schweiz zurück nach Frankfurt. Bei der Ankunft inspizierte die Feuerwehr den Flieger am Boden.

(L'essentiel/chk/sda)