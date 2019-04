Apokalyptischer Tornado fegte über Rumänien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstagnachmittag fegte ein Tornado über Rumänien. Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen die spektakuläre Windhose, die in der Gemeinde Dragalina gesichtet wurde.

Meterologen warnten zuvor die Bevölkerung vor heftigen Unwettern. Der Tornado zog in der Nähe eines Dorfes vorbei. Eine Zeugin schoss ein Foto mit seinem Smartphone: «Die Leute stiegen aus ihren Autos und konnten kaum glauben, was sie sahen.»

Wie Lokale Medien berichteten, stürzte ein Bus mit knapp 40 Menschen kurz vor der Tornadosichtung wegen starkem Seitenwindes zur Seite. Mindestens zwölf Fahrgäste wurden dabei verletzt. Berichte über schlimmere Schäden sind derzeit nicht bekannt.

(L'essentiel/zdz)