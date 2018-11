Achtung, da flitzen Lachse über die Straße!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nein, es ist keine Sinnestäuschung. Im US-Bundesstaat Washington schwimmen tatsächlich Fische auf der Straße. Besonders eindrücklich zeigt dies ein Video aus der Stadt Shelton. Über eine große Pfütze flitzen die Tiere auf die andere Straßenseite des Highway 101, wirbeln dabei ordentlich Wasser auf – und begeistern die Internetgemeinde.

Warum sie das tun? Zur Fortpflanzung, weiß Fischzucht-Expertin Alexis Leonard. Bei den Fischen handle es sich um Lachse, die in Washington typischerweise vom Skokomish River in die Bäche wandern, um dort zu laichen, sagt sie zu CNN. Komme es in der Region jedoch zu starken Regenfällen, treten die Bäche über die Ufer und die Fische würden überall hin gespült.

Fischbestände steigen über Nacht

Wenn sie Glück haben, reicht der überflutete Teil bis zum Bach auf der anderen Straßenseite, «wenn nicht, stranden sie», so Leonard. Viele finden aber offenbar tatsächlich zum nächsten Bach: Bei heftigem Regen explodieren die Fischbestände in den Brutregionen jeweils. «Sie können quasi über Nacht von ein paar Fischen zu einigen tausend Fischen ansteigen», erklärt Leonard.

Von ihr stammt eine Aufnahme, auf der mehr als ein Dutzend Fische über die Straße wetzen. Obwohl die ungewöhnliche Lachswanderung in der Region beinahe jedes Jahr stattfindet, wurde das Video auf Social Media innerhalb kurzer Zeit hundertfach geteilt.

