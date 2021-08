Alligator attackiert Frau bei Kindergeburtstag

In Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah kam es beinahe zu einem Todesfall. Vor den Augen der Kinder wurde die Tierpflegerin plötzlich von einem Alligator während der Vorführung auf einer Geburtstagsparty angegriffen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Erst als ein beherzter Vater der Tiertrainerin zu Hilfe kam, konnte Schlimmstes verhindert werden. In den US-Medien wird der mutige Mann nun «Crocodile Daddy» genannt.

Neugierig und fasziniert standen die Kinder im Rahmen einer Geburtstagsparty vor der Sicherheitsscheibe, als eine Tierpflegerin ihren üblichen Vortrag über Alligatoren und Krokodile hielt. Der Alligator war aber offenbar ziemlich schlecht gelaunt und schnappte nach der Pflegerin. Das Reptil erwischte die linke Hand der Pflegerin und hatte sie fest im Griff, denn obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ruhig blieb, wurde sie von dem Alligator in das Wasserbecken gezogen. Ein Gast filmte das gesamte Szenario mit seinem Handy mit.

« Crocodile Daddy »

Erst nach einer gefühlten Ewigkeit hörte man einen schockierten Vater plötzlich im Video schreien: «Hey, hier gibt's Probleme» und er ging hinter die Glasscheibe. Die Tierpflegerin war mittlerweile komplett im Wasserbecken und wurde von dem Alligator um seine eigene Achse gedreht. Sie klammerte ihre Beine um das Tier und versuchte sein Maul zu stabilisieren, während der mutige Vater plötzlich auf das Reptil sprang. Endlich ließ der Alligator von der Tierpflegerin ab und sie konnte aus dem Becken flüchten. Unter Anweisung der Reptilien-Profis ritt der «Crocodile Daddy» eine Weile auf dem Rücken des Tiers, bis er in einem flüchtigen Moment ebenfalls unverletzt aus dem Becken springen konnte.

Das Reptilienzentrum, welches Präsentationen von Reptilien, Vögeln, Spinnen und Skorpionen für Kinder anbietet, teilte den Medien mit, dass die Tierpflegerin operiert worden sei und nun Antibiotika nehmen müsse. Die Vorschrift, dass immer zwei Betreuer gemeinsam für Vorträge und Fütterung in das Gehege gehen dürfen, sei in diesem Fall nicht durchgesetzt worden, weshalb der Alligator wohl zu übermütig wurde. Der «Crocodile Daddy» ist aber auf alle Fälle ein Held und äußerte nur gegenüber Inside Edition: «Ich tat, was getan werden musste»! Respekt.

(L'essentiel/tine)