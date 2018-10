Mann zeigt auf der Wiesn den Hitlergruß

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bereits am Samstag streckte ein 30-jähriger Schweizer auf der Wiesn einer Gruppe von Besuchern gegenüber die Hand zum Hitlergruß aus und rief «Heil dem Führer». Wiesnbesucher riefen die Polizei herbei, worauf der Schweizer auch ihnen gleich zweimal den Hitlergruß zeigte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er erstmal in Sicherheitsverwahrung genommen, anschließend aber wieder entlassen, wie die Münchner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

(L'essentiel)