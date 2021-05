Moderatorin stirbt nach Impfung mit Astrazeneca

Lisa Shaw, eine 44-jährige Moderatorin von «BBC Radio Newcastle», verstarb letzten Freitag im Krankenhaus. Die 44-Jährige wurde wegen Blutgerinnseln behandelt, sagt die Familie zu «BBC». Shaws Familie sagte in einer Erklärung: «Lisa bekam eine Woche nach Erhalt ihrer ersten Impfung mit AstraZeneca starke Kopfschmerzen und Tage später wurde sie schwer krank.» Da bei der Moderatorin keine gesundheitlichen Beschwerden bekannt waren, wird jetzt ein Gerichtsmediziner prüfen, ob die Impfung als Todesursache festzustellen ist. In einer vorläufigen Sterbeurkunde wird der Impfstoff als einer der möglichen Faktoren aufgeführt.

Extrem seltene Art von Gerinnseln

Es ist bekannt, dass eine gewisse Art von Blutgerinnseln charakteristische Nebenwirkungen des Impfstoffs sein können. Diese spezielle Variante nennt sich cerebrale venöse Sinusthrombose. Was diese Gerinnsel so speziell macht, ist, dass sie häufiger bei Menschen auftreten, die einen tiefen Wert an Blutplättchen oder auch Thrombozyten aufweisen – woraus ein Gerinnsel eigentlich besteht. Solche Gerinnsel sind extrem selten. Es wurden gerade mal 332 Fälle und 58 Tode protokolliert, nachdem in Großbritannien schon beinahe 35 Millionen Impfungen mit AstraZeneca vorgenommen worden waren, wie Gesundheits- und Wissenschaftskorrespondent James Gallagher der «BBC» erklärt. Weiter rät er, dass Erwachsene unter 40 Jahren im Idealfall einen alternativen Impfstoff erhalten sollten, wie zum Beispiel von Pfizer/Biontech oder Moderna.

«Ein Lisa-förmiges Loch»

Lisa Shaw starb am Freitagnachmittag umgeben von ihrer Familie. Ihre Angehörigen sagen: «Wir sind am Boden zerstört, und es gibt ein Lisa-förmiges Loch in unserem Leben, das niemals gefüllt werden kann. Wir werden sie immer lieben und vermissen.» Es sei ein großer Trost gewesen, zu sehen, wie geliebt sie von allen wurde, deren Leben sie berührt habe: «Sie war eine umwerfende Person, eine brillante Moderatorin und liebende Mutter», so die Familie weiter.

Große Trauer bei Zuhörerinnen, Zuhörern, Kolleginnen und Kollegen

2016 kam Lisa Shaw als Moderatorin zu BBC Newcastle und ihre Stimme war im ganzen Nordosten Englands bekannt. Nach der Bekanntgabe ihres Todes gab es Ehrungen von Zuhörerinnen, Zuhörern, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. BBC beschreibt die verstorbene Kollegin als «brillante Moderatorin», die von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern geliebt wurde: «Wir haben jemand ganz Speziellen verloren, der ganz vielen Menschen sehr viel bedeutet hat.» Der Radiosender nimmt auf Twitter mit einem Video Abschied von Lisa Shaw. Es kommen Hörerinnen und Hörer ihrer Sendung zu Wort: «Sie war wie ein Familienmitglied und wir liebten es, ihr zuzuhören», erzählt eine, den Tränen nahe. Ein anderer sagt: «Es fühlte sich an, als sei sie in jedem Haus in der Region gewesen. Sie war die Stimme der Region.»

(L'essentiel/Angela Rosser)