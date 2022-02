Rayan fällt in Bohrloch – Bergung schwierig

In Marokko ist ein Junge in ein Bohrloch gefallen, das als Brunnen dient. Die Rettungsaktion in der Gemeinde Bab Berred war am Donnerstagnachmittag noch immer in vollem Gange. Berichten zufolge ist der fünfjährige Rayan noch am Leben und die Behörden haben Sauerstoffmasken, Lebensmittel und Wasser in den Brunnen hinabgelassen. Eine ebenfalls herabgelassene Kamera habe den verunglückten Rayan filmen können. Videos, die im Internet veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Junge leichte Verletzungen am Kopf hat.

Der örtliche Katastrophenschutz, die Anwohnenden und die Vertreter der örtlichen Behörden erleben eine zweite schlaflose Nacht, nachdem viele Versuche, den kleinen Rayan zu retten, gescheitert waren. Die Rettungskräfte gehen bei der Bergungsaktion äußerts behutsam vor, um jedes Risiko von Erdrutschen zu vermeiden. Die Einsatzkräfte graben derzeit einen Schacht neben dem Brunnen, um den Fünfjährigen über einen Seitengang erreichen zu können.

Rayan ist seit Dienstag in einer Tiefe von 35 Metern eingeschlossen. Der Brunnen selbst ist rund 60 Meter tief und hat mit nur 50 Zentimetern Breite einen extrem engen Schacht. Dazu kommt, dass in dieser Tiefe ein Sauerstoffmangel herrscht. Eine örtliche Quelle berichtet, dass der Brunnen nun mit Luft versorgt wird, um die Überlebenschancen des Jungen zu erhöhen.

Erinnerungen an den Fall Julen werden wach

Das Unglück erinnert an den Tod des zweijährigen Julen, der im südspanischen Totalán in ein Bohrloch gefallen war. Seine Leiche wurde zwei Wochen später in 70 Metern Tiefe gefunden, nachdem Helfer in mühsamer Arbeit einen Parallelschacht gebohrt hatten.



Der Zweijährige war am 13. Januar 2019 gestorben, nur wenige Minuten nach seinem Sturz in den 73 Meter tiefen Schacht, wie es im Abschlussbericht der Pathologen der Gerichtsmedizin und Forensik von Málaga heißt. Julen starb aufgrund seiner Verletzungen im linken Schläfenbereich und im Gesicht.

Update folgt…

(L'essentiel/Jonas Bucher)