So geht es für die geretteten Jungen weiter

Die acht bereits geretteten Jungen sind den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit und nicht in Lebensgefahr. Dennoch müssen die Kinder sich noch gedulden, bis sie ihren Familien in die Arme fallen dürfen. Bisher konnten sie die Eltern nur durch ein Glasfenster sehen.

Erst muss sichergestellt werden, dass sie niemanden anstecken. Ein Mitglied der thailändischen Gesundheitsbehörde erklärte, dass es keine «Umarmungen oder Berührungen» geben werde, bevor Bluttests beweisen, dass die Jungen gesund sind. Zu den möglichen Risiken gehören Leptospirose und Melioidose – bakterielle Infektionen, die über Wasser oder den Boden übertragen werden können, berichtet die Newssite «Kom Chad Luek».

Nach den zwei Wochen in kompletter Dunkelheit tragen die Kinder Sonnenbrillen, bis sie sich wieder ans Tageslicht gewöhnt haben. Vorerst wird ihnen das traditionelle thailändische Gericht Pad Krapow aus würzigem Fleisch und Reis, das sie gerne essen würden, vorenthalten. Weil sie tagelang hungern mussten, sind die Ärzte vorsichtig: Lediglich verdünnten Brei, Brot und etwas Schokolade können die Jungen vorerst essen.

«Gefangenschaft als Prüfung sehen»

Mindestens sieben Tage lang werden die Fußball-Junioren noch im Krankenhaus bleiben, wo sie weiter untersucht werden. Das bedeutet auch, dass sie nicht zum WM-Finale nach Moskau reisen können. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte die Jungen dazu eingeladen.

Die Jungen werden zudem von TV-Geräten ferngehalten. Dr. Thornnin Kongsuk, Direktor des Krankenhauss in dem die geretteten Junioren untersucht werden, ist besorgt, dass die Kinder lebenslang traumatisiert werden könnten. «Wenn die Jungs und der Coach die Gefangenschaft in der Höhle als Prüfung oder Abenteuer sehen, wird es ihnen gut gehen», sagt er. «Aber wenn sie es als Folter in Erinnerung behalten, wird ihre mentale Gesundheit leiden.»

