Messerangreifer wird in London erschossen

Vor einem Laden in der Streatham High Road in London hat ein Mann auf mindestens eine Person eingestochen, wie britische Medien berichten. Die Polizei hat den Angreifer erschossen. Sie geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Die Menschen werden gebeten, die Gegend zu meiden. Die umliegenden Geschäfte würden evakuiert, schreibt der «Daily Star». Die Polizei geht derzeit von zwei Verletzten aus. Ein Augenzeuge schreibt auf Twitter, dass eine Radfahrerin in den Rücken gestochen wurde. Eine weitere Person sei ebenfalls angegriffen worden. Die Informationen sind jedoch nicht bestätigt.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Ein Mitarbeiter eines Pubs erzählt gegenüber dem «Mirror», er habe einen blutüberströmten Mann auf der Straße liegen sehen. Er habe drei Schüsse gehört. Ein 19-jähriger Student sagt zur «Dailymail», er habe einen Mann mit einer Machete gesehen. Dieser sei von einem weiteren Mann verfolgt worden. Der junge Student glaubt, dass es sich um einen Polizisten in Zivil handelte. Er habe sich dann in der Bibliothek in Sicherheit gebracht. Von dort aus habe er gesehen, wie Ambulanz und Polizei eintrafen.

Der 19-Jährige sagt aus, der Angreifer habe etwas an seiner Brust getragen. Die Polizei habe sich dem Mann nur vorsichtig genähert, schreibt auch die «Dailymail». Offenbar trug der Angreifer eine Art Weste. Bestätigt ist das jedoch nicht.

Der letzte Vorfall dieser Art in London hatte sich im November ereignet. Damals hatte die Polizei einen Mann erschossen, der die Attrappe einer Sprengstoffweste getragen hatte. Er hatte zwei Menschen erstochen und drei weitere verletzt, bevor Passanten ihn überwältigen konnten. Auch damals sprach die Polizei von einem terroristischen Hintergrund.

(L'essentiel)