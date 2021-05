Totes 11-​​jähriges Mädchen als Lilli Marie identifiziert

Am Sonntag wurde im Dorf Bispingen im deutschen Bundesland Niedersachsen ein vierjähriger Junge und eine 35-jährige Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Der Vater, ein 34-jähriger Mann, wurde mit dringendem Tatverdacht festgenommen.

Von einem weiteren Kind, einer 11-jährigen Tochter, fehlte zunächst jede Spur – bis sie am Montag in der Nähe eines Waldstückes tot gefunden wurden. Nun ist klar: Es handelt sich um das gesuchte Mädchen namens Lilli Marie. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lüneburg und Soltau mit.

Alle drei Opfer wiesen laut Ermittlern Spuren von äusserer Gewaltanwendung auf. Weitere Einzelheiten, etwa zu den möglichen Hintergründen des Verbrechens, nannten sie bisher unter Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen allerdings noch nicht.

(L'essentiel/AFP/her)