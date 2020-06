38 Welpen sterben auf ihrem Flug nach Kanada

In einem Flugzeug der Ukraine International Airlines (UIA) wurden auf dem Flughafen Toronto 500 Welpen gefunden – 38 von ihnen waren tot. Kanada hat eine Untersuchung eingeleitet, wie «The Guardian» berichtet. Die überlebenden Tiere seien dehydriert und schwach gewesen, als sie an Bord des Fliegers entdeckt wurden. Die Maschine landete am 13. Juni in Toronto.

Ein Augenzeuge sprach gegenüber dem kanadischen Radiosender CBC von einem «Horror-Szenario», einem regelrechten «Albtraum». UIA kündigte auf Facebook an, dass man bei der Untersuchung des Vorfalls mit lokalen Behörden zusammenarbeite.

Laut eines Fachmanns der Universität Guelph, in der Provinz Ontario, ist der Handel mit Welpen in Kanada ein lukratives Geschäft. Auch das organisierte Verbrechen habe möglicherweise seine Finger mit im Spiel. Eine Französische Bulldogge könne einen Verkaufspreis von bis zu 4000 Dollar erzielen.

(L'essentiel/dm)