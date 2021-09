Mysteriöse Nazi-​​Kisten in Brasilien an Land gespült

«Caixas misteriosas» – so nennen die Menschen in Brasilien das Treibgut, das die Strände von Sergipe erreicht. Laut der Umweltbehörde Adema haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Bundesstaates in einem Monat über 350 «mysteriöse Schachteln» gefunden. Woher sie genau stammen, ist unklar, wie «Bild» schreibt. Ein Forschendenteam um den Meeresbiologen Luis Bezerra hat nun aber eine neue Theorie dazu: Die Schachteln könnten von einem deutschen Nazi-Schiff stammen, das 1944 vor der brasilianischen Küste absoff.

«Product of French Indochina»

Laut Bezerra sind die angeschwemmten Kautschuk-Boxen sehr alt. Darauf deute die Markierung «Product of French Indochina» auf einer Schachtel hin. Und die Seepocken rund um die Boxen leben laut dem Biologen nur in den Tiefen des Ozeans. Möglicherweise seien die «caixas misteriosas» vom Nazi-Frachtschiffs «Rio Grande». Die Besatzung versenkte dieses 1944 auf der Flucht vor einem amerikanischen Kreuzer selbst.

Auch der britische Wrackforscher David Mearns ist der Meinung, dass die Boxen von dem Nazi-Schiff stammen könnten. Es sei möglich, dass sich das Wrack erst jetzt zersetzt habe. Und wenn sich eine Schachtel vom gesunkenen Schiff freilöse, komme sie wohl genau an der Küste im Nordosten an, so Mearns.

(L'essentiel/Marcel Urech)