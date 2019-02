Mädchen (9) isst Eis und stirbt kurz später

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Ferien wurden für eine Familie zum Albtraum. Gleich nach der Ankunft in Mijas an der Costa del Sol im Süden Spaniens checkte eine britische Familie mit ihren drei Kindern im Hotel Club La Costa World ein, dann gingen sie zum Eisessen in ein nahe gelegenes Einkaufszentrum.

Dabei kam es zu einem unfassbaren Drama: Die neunjährige Tochter brach nach dem Eisessen zusammen. Trotz sofortiger Erstbehandlung kam für das Kind jede Hilfe zu spät, es starb kurz später im Krankenhaus.

Wie die britische Sun schreibt, erlitt das Mädchen einen schweren allergischen Schock. Die Neunjährige soll allergisch auf Milch und Nüsse gewesen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es soll geklärt werden, wie es zum Unglück kommen konnte.

