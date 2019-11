Welchem Truthahn schenkt Trump das Leben?

Den Tag vor dem jüngsten Gericht verbringen die beiden Truthähne mit den Namen Bread und Butter in einem Luxushotel in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus. Wer danach zurück auf die Farm darf, steht nicht fest. Noch läuft die Abstimmung darüber, welcher der beiden Vögel durch US-Präsident Donald Trump begnadigt werden soll.

Which turkey should President Trump pardon at this year's National Thanksgiving Turkey Pardoning Ceremony—Bread or Butter?