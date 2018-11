Das tödlichste Feuer der Geschichte

Als Megan Weddle am Morgen aufwachte, sah sie, dass das Feuer bereits fast bis zu ihrem Haus vorgedrungen ist. «Ich rannte sofort zum Auto, um da wegzukommen», sagt sie. Sie habe durch die Flammen fahren müssen, um sich zu retten. Von ihrer Odyssee hat sie in Sicherheit ein Video auf den sozialen Medien gepostet. Weddle flüchtet zum Haus ihrer Tochter, dass sie nach vier anstrengenden Stunden auch erreicht. Normalerweise dauert die Fahrt nur 45 Minuten.

Weitere Leichen gefunden

Die Zahl der Toten bei den Waldbränden in Kalifornien ist nach Angaben der Behörden auf 31 angestiegen. Zudem seien weiterhin 228 Personen als vermisst gemeldet. Man wisse nicht, was mit ihnen geschehen sei und wo sie sich vielleicht aufhielten.

In der nordkalifornischen Ortschaft Paradise seien weitere sechs Leichen gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Damit erhöhte sich dort die Zahl der Opfer auf 29 Menschen. Die Leichen seien in Gebäuden und in einem Auto entdeckt worden.

Zwei Menschen verbrennen im Auto

Im südkalifornischen Malibu waren bereits am Freitag zwei verbrannte Leichen in einem Auto entdeckt worden. Die dortige Polizei sagte am Sonntag, es seien keine weiteren Opfer in den Brandgebieten in Südkalifornien gefunden worden.

Damit ist das Feuer im Norden des US-Staats das tödlichste, das je in der Geschichte Kaliforniens verzeichnet worden ist.

