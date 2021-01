Schneechaos in Spanien – Sommer in Griechenland

In Madrid schneit es bereits seit Tagen - so viel, dass der Flughafen kurzzeitig außer Betrieb war, wie 20 Minuten berichtete. Dabei fielen bis zu 50 Zentimeter Schnee in den Städten, in der Region La Mancha sank das Thermometer sogar auf -35 Grad. Ganz anders sieht es in Griechenland aus: Angenehme 21 Grad im Schnitt und sogar 26 Grad auf der südlich gelegenen Insel Kreta bringen laut den griechischen Nachrichten sogar die Feigenbäume wieder zum blühen.

Badeplausch trotz Lockdown

Vor einigen Wochen hat Griechenland ein umfassendes Impfprogramm samt Lockdown lanciert. Sämtliche Cafés und Freizeitangebote sind derzeit geschlossen. Das stoppt die der Bewohner jedoch nicht davor, das Wetter zu nutzen: Schwimmen, Tennisspielen und beim Wasser sitzen – es herrscht Sommerstimmung in Griechenland.

Kalte und heiße Winde

Die bizarre Wetterlage scheint zwar unheimlich, ist aus meteorologischer Sicht jedoch erklärbar. «Sehr warme Luft aus Afrika hat in Griechenland und auf Malta für das Sommerfeeling gesorgt», erklärt RTL-Meteorologe Carlo Pfaff gegenüber Wetter.de. Gleichzeitig hat der Sturm Filomena einen Rekordwinter nach Spanien gebracht. Dass diese Wetterlage noch lange anhalte, sei aus Sicht der Meteorologie unwahrscheinlich. Während sich der spanische Winter wieder auf die üblichen 5 Grad einpendelt, soll der erste Frost schon ab Freitag nach Griechenland kommen.

